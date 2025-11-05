İLAN

T.C.

EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/133 Esas

DAVALI : ÖZAY ÖZDEMİR Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Adayazı Köy nüfusuna kayıtlı

Davacı Reis ÖZDEMİR tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyünde 18, 1220, 1415, 2219 parsel sayılı taşınmazların, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karayatak köyünde 412, 343, 348 parsel sayılı taşınmazların ve26 AY 862 plakalı Chevrolet Captiva marka aracın taksimi konusunda, babaları Kadir ÖZDEMİR üzerine kayıtlı: Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Karayatak köyünde 395, 286, 433 tarla vasfında parsel sayılı taşınmazların, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazı köyünde723, 724, 331, 898, 899, 955, 2705 parsel sayılı tarla vasfında taşınmazların 1984, 1985 parsel sayılı arsa vasfında taşınmazların, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Yenikapı köyünde 102, 90, 91, 92 parsel sayılı tarla vasfında taşınmazların, 03 HD 214 plakalı New Holland marka traktörün ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 11/11/2022 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 23/12/2025 günü saat 10:20'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02325689