EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN



Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahallesi Eskişehir Caddesi 610 Ada 4 Parsel Yeni Otogar Alanında Bulunan;

Bodrum Kat

4,5 No’lu İş Yeri ve Depo Alanı

Zemin Kat 8,9,10(WC),12(Mescit),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,

38,39,40,41,42(Tapu),43,44,45,46,47,48,51, 52,53 No’lu İş Yeri, Depo Alanı

Birinci Kat

54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,(66,67,68,69,70,71,72,73 TAPU),74,75,76,77,78,79

Nolu İş Yeri (Bodrum Kat -Zemin Kat -Birinci Kat -Tek Bölüm olarak )2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.





Sıra No



İşyeri Adı

Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli 1













(BODRUM KAT

4,5 NOLU İŞ YERİ VE DEPO ALANI

885,58 M2)

(ZEMİN KAT

8,9, 10(WC) ,12(Mescit),13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,30,31,32,33,34,

36,37,38,39,40,

41,42(Tapu),43,44,45,

46,47,48,51,52,53 NOLU İŞ YERİ

VE DEPO ALANI

2.286,29 M2)

(BİRİNCİ KAT 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,(66,67,68,69,70,71,72,73 TAPU),74,

75,76,77,78,79

NOLU İŞ YERİ

393,45 M2) 540.000,00 TL



















162.000,00 TL























10.30



















100,00

TL















Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde bulunan 2 adet arsa Çilli Mahallesinde bulunan 1 adet Aziziye Mahallesinde bulunan 7 adet aşağıda listelenen arsanın2886 sayılı DİK. nün 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.



Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli

2 Çilli Mah. 713 16 355,65

M2 750,00 TL 8.002,13 TL 10:35 100 TL 3 Yenidoğan Mah. 652 94 974,00 M2 1.000,00 TL 29.220,00 TL 10:40 100 TL 4 Yenidoğan Mah. 1312 1 3378,72 M2 2.000,00 TL 202.723,20 TL 10:45 100 TL 5 Aziziye Mah. 1625 2 273,26 M2 3.500,00 TL 28.692,30 TL 10.50 100 TL 6 Aziziye Mah. 1625 3 387,83 M2 3.500,00 TL 40.722,15 TL 10.55 100 TL 7 Aziziye Mah. 1625 4 230,97 M2 2.500,00 TL 17.322,25 TL 11.00 100 TL 8 Aziziye Mah. 1625 5 230,97 M2 2.500,00 TL 17.322,25 TL 11.05 100 TL 9 Aziziye Mah. 1625 6 207,60 M2 2.500,00 TL 15.570,00 TL 11.10 100 TL 10 Aziziye Mah. 1625 7 255,50 M2 3.500,00 TL 26.820,50 TL 11.15 100 TL 11 Aziziye Mah. 1625 8 251,09 M2 3.500,00 TL 26.364,45 TL 11.20 100 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Menderes Mahallesi 1023 Sk. No:33/C Tüp Deposu Menderes Mahallesi 1023 Sk .No:33/D Tüp Deposu 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç)yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.



SIRA

NO

İŞ YERİ ADI

Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

12



33/C TÜP DEPOSU



9.600,00 TL



864,00 TL



11.25



100 TL





13



33/D TÜP DEPOSU





9.600,00 TL

864,00 TL





11.30



100 TL

Satış ve Kiralama İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 25.10.2023 Tarihinde saat 10.30 başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 25.10.2023 tarihi saat 10.30 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)

8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01908373

