EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen 25 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı 990 kW Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu Yapım İşi ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Belediyemiz Meclisi’nin 02.01.2025 tarihli ve 2025/10 sayılı Kararı'na istinaden sınırlı ayni hak tesisi kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Afyonkarahisar

İlçesi: Emirdağ

Mevki: Emirdağ Menderes Mahallesi ve Elhan köyü

Cinsi: Arsa

Türü-Miktarı: Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu-990 kW ve 480 kW

Yüzölçümü (m²): 32.344,92 m²

Ada No Parsel No: Menderes 15 Ada, 22, 23 Parsel, Elhan 676 parsel

Belediye Meclisi Tarih ve Sayısı: 02.01.2025 tarih ve 2025/10 sayılı

Muhammen Bedeli: 32.600.000,00 TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)

Geçici Teminat Miktarı: (%3): 97.800,00 TL

İhale Tarihi ve Saati: 31.01.2025 tarih Cuma günü, saat 13.30’da

Madde-1. İdare Adres ve İletişim Bilgileri:

a) Adı: Emirdağ Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi 5006. Sokak no:10 Emirdağ /AFYONKARAHİSAR

c) Telefon Numarası: (272) 442 78 01

d) Faks Numarası: (272) 442 78 30

e) Kep Adresi: emirdagbelediyesi@hs01.kep.tr

f) E-Posta:

Madde 2- İhalenin Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti belediyemize ait Menderes Mahallesi 15 ada 22 ve 23 parseller ile Elhan köyü 676 parsel’ de 32.344,92 m² alana sahip taşınmaz üzerine, Belediyemiz Meclisi’nin 02.01.2025 tarihli ve 2025/9 sayılı Kararı’na istinaden sınırlı ayni hak kapsamında, 25 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı 990 kW ve 480 kW Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu Yapım İşi, idarenin belirlemiş olduğu %18 (Yüzde On Sekiz) asgari orandan az olmamak üzere, aylık gelirin idareye bırakılması ve isteklilerin artırım oranları %1 (yüzde bir)’den az olmamak koşulu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İlk 1 (bir) ayın aylık gelirin tamamı Belediyede kalacak şekilde olup kalan 11 (on bir) ayın gelirinin ve diğer 24 (yirmi dört) yılın geliri isteklinin vermiş olduğu teklifteki oran doğrultusunda aylık olarak paylaşılacaktır.

Madde 3- İşin Süresi: İşin süresi yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.

Madde 4- İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

a) Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mahallesi 5006. Sokak No:10 Emirdağ/AFYONKARAHİSAR, Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati: 31.01.2025 Cuma günü, saat 13.30’da

Madde 5- İhaleye Katılım Koşulları: İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Emirdağ/AFYONKARAHİSAR Emirdağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir ve aynı adresten 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) ödenerek temin edilebilir.

Madde 6-Teklif Tesliminin Son Tarih ve Saati: Tekliflerin son verilme tarihi 31 Ocak 2025 Cuma günü ve Saat 13.30’dur. Teklifler 31 Ocak 2025 Cuma günü ve Saat 13.30’da ve Cumhuriyet Mahallesi 5006. Sokak No:10 Emirdağ/AFYONKARAHİSAR Emirdağ Belediyesi adresinde Meclis Toplantı Salonunda yapılacak oturumda açılacaktır.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Kanuni ikametgâh belgesi. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)

b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

d) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (d) ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Geçici Teminat Mektubu veya Teminat Sayılan diğer belgeler.

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

j) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale tarihinden önce alınmış belge.

l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale tarihinden önce alınmış belge.

m) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname.

n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyannamesi.

o) İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı.

İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Emirdağ Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

8. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir.

9. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. İştirak edecekler 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

12. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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