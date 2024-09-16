EMİRDAĞ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/473 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, tapu kayıtları ile ilgili bilgiler yazılı taşınmazlar hakkında davacı kurum Karayolları Yolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde aşağıda esas numaralı yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Emirdağ Belediye Başkanlığına karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)

2024/473 E. Afyonkarahisar Emirdağ Yüreğil Köyü 117 ada 24 parsel(117/5-tamamı) KADİR GÖRMÜŞ

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