T.C. ELMALI SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2024/606 Esas

Davacı Şerife İnceer tarafındanElmalı ilçesi Gökpınar mahallesi 25 parsel, Elmalı ilçesi Bayındır mahallesi 148 ada 1 parsel, 121 ada 109 parsel, 121 ada 111 parsel, 121 ada 112 parsel, 128 ada 1 parsel, 148 ada 6 parsel, 104 ada 2 parsel, 103 ada 110 parsel, 105 ada 24 parsel, 121 ada 142 parsel, 121 ada 132 parsel, Elmalı ilçesi Bozhüyük mahallesi 130 ada 17 parsel ve 130 ada 18 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin aleyhinize Ortaklığın Giderilmesi davası açılmış olup;

Duruşma günü olan 12/03/2025 günü saat 11:00'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

DAVALI HARUN ALTINTAŞ-18*******98 TC kimlik nolu, Ahmet ve Havana oğlu, 11/07/1993 doğumlu,

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