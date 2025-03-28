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ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 00:00

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/42 Esas 19/03/2025

KAMULAŞTIRMA İLANI

Tapuda İbrahim Çelebi, Muzaffer Çelebi adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Göltarla Mahallesi, 122 ada, 112 parsel sayılı, (geldisi 34 parsel) 10.138,00 m² lik alan için davalı Turgut Sarıkaya aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.633,66‬ m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/42 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02197790