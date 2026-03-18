ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/67 Esas

Davacılar İlknur Duru, Erdinç Hakkatapan, Mehmet Metin Hakkatapan, Nurdan Pürselim, Aysun Kahriman, Zeki Musa Hakkatapan vekilleri tarafından Mahkememizin 2025/67 Esas sayılı dosyasında açılan muris muvazaası nedeniyle Ankara ili Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 2122 ada 141 parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ve davacılar adına miras payı oranında tescili davasında davalılar Nevale Karakaya (Hacı İsmail ve Kamile kızı, Elmadağ, 01/01/1950 doğumlu)nın ve Meral Tapan (Yakup ve Mihriye kızı, Pinneberg 22/01/1975 doğumlu)ın yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin tebliğe elverişli olmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davacılar kök muris İbrahim Tapan (Hasanoğlan,1857 doğumlu, 07/02/1915 ölüm)’ın davaya konu taşınmazı bedelsiz olarak davalıların murisi Süleyman Tapan (Hasanoğlan 1902 doğumlu-18/03/1981 ölüm) devrettiği, bu temlikin kendi murisleri olan diğer mirasçı Mustafa Hakkatapan’ın miras payını ihlal ettiğini iddia etmektedir.İş bu ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı belirtmeniz ve delil olarak dayandığınız bilgi ve belgeleri cevap dilekçenize eklemeniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız, bildirdiğiniz ancak mahkemeye sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak ve başka yerden getirtilecek belgeleri bildirmeniz aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız, tanıklarınızın isim ve adreslerini bildirmek ve hangi konuda tanıklık yapacaklarını bildirmeniz, aksi takdirde tanık delilinden vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

