T.C. ELEŞKİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/21 Esas

KARAR NO : 2024/86 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/08/2024 tarihli gerekçeli kararında;

Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE karar verildiği, karar kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE dair karar verildiği gerekçeli kararın mirasçılardan Mehmet Nuri ve Süphan oğlu 09/06/1992 Eleşkirt doğumlu Gökhan YAZICI'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespiti yapılamadığından kendisine gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.Maddesi uyarınca Gerekçeli kararın Gökhan YAZICI'ya İLANEN TEBLİĞİNE karar verildiği,

2- Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Gökhan Yazıcı'ya tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA,

İlan tarihinden 7 gün sonra başlamak üzere iki haftalık yasal süresi içerisinde kararı veren Eleşkirt Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veya başka bir yer Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile HMK'nın 341.Maddesi gereğince İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurmadığı takdirde verilen kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.14/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02226358