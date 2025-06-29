T.C. ELBİSTAN İNFAZ HAKİMLİĞİ

ESAS NO : 2025/449

KARAR NO : 2025/453

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı 16/04/2025 tarih 2013/651 esas sayılı yazıları ile ; hükümlü Süleyman Kuş hakkında Koşullu Salıvermenin Geri Alınması hususunda değerlendirme yapılmak üzere hakimliğimize gönderilmiş olup, hakimliğimizce dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda; KARAR:

1- Hükümlü Süleyman Kuş'un 7242 Sayılı Yasanın 48. maddesi ile 5275 Sayılı Yasanın 107/13. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/11/2013 tarih ve2013/253 D.İş karar sayılı kararı ile verilen KOŞULLU SALIVERME KARARININ ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Bununla birlikte; 7242 Sayılı Yasanın 48. maddesi ile 5275 Sayılı Yasanın 107/13. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca şartla tahliye süresi içerisinde işlemiş olduğu Elbistan 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/797 esas,2022/248 karar sayılı ilamı dikkate alınarak, hükümlü Süleyman KUŞ'un koşullu salıverme ile bihakkın tahliye tarihi arasındaki süre içinde işlediği 74 GÜN SÜRENİN LEHE OLMASI NEDENİYLE CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÇEKTİRİLMESİ şeklinde AYNEN İNFAZINA,

3- Karar kesinleştiğinde infaz işlemlerinin yapılması için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosuna Gönderilmesine, karar verilmiş olup yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Ali ve Döndü oğlu, 21/03/1983 d.lu SÜLEYMAN KUŞ'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre sonunda kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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