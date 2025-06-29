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ELBİSTAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ELBİSTAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 00:00

İLAN
T.C. ELBİSTAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/30 Esas
DAVALILAR : ALİ ALKAN Yeni yerleşim Mezrası No:63 Çiftlikkale Köyü Ekinözü/ KAHRAMANMARAŞ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı davasının yapılan yargılamasında
Mahkememizce hakkınızda yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 11/09/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nın 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02249568