ELBİSTAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ELBİSTAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/30 Esas

DAVALILAR : ALİ ALKAN Yeni yerleşim Mezrası No:63 Çiftlikkale Köyü Ekinözü/ KAHRAMANMARAŞ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı davasının yapılan yargılamasında

Mahkememizce hakkınızda yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/09/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nın 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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