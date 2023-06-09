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ELBİSTAN 3 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ELBİSTAN 3 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 00:00

ESAS NO:2020/374

KARAR NO:2022/727
Elbistan C. Başsavcılığı'nın 06/11/2020 tarih 2020/1552 Esas sayılı iddianamesiyle sanık Devran Çetinkaya hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;
Mahkememizin 20/12/2022 tarih 2020/374 Esas 2022/727 sayılı Kararımız ile sanık Devran Çetinkaya hakkında müşteki Anne Line Dhal'a yönelik başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Nils Boe ve Sonja Aasen kızı 1968 Tromso d.lu, Anne Line Dhal'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01842983

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#Basın No ILN01842983#İlangovtr