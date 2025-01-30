ELBİSTAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ELBİSTAN 3 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2024/204

KARAR NO: 2024/577

Elbistan C. Başsavcılığı'nın 04/10/2021 tarih 2021/1929 Esas sayılı iddianamesiyle Sanık Mahmud İBRAHİM hakkında Cinsel Taciz suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda; Mahkememizin 24/09/2024 tarih 2024/405 Esas 2024/577 sayılı Kararımız ile sanık Mahmud İBRAHİM hakkında müşteki Suna TEMİZ'e karşı Cinsel Taciz suçundan1.120,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırıldığı anlaşılmış olup,Mahkememizin gerekçeli kararı adresi tespit edilemeyen Ramazan ve Fiteym oğlu 10/01/1988 Halep d.lu T.C 99668430410sanık Mahmud İBRAHİM' e ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra Gerekçeli Kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02164736