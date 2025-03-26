ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/57 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 174/26 Taşınmazın Tamamı Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı 15662683928 Ali Güzel

15689683062 Ali Güzel

34676050168 Elif Yıldız

15686683126 Emine Güzel 15668683700 Mehmet Ali Güzel

35459024024 Rahime Yıldız

45685683308 Sultan Güzel

15650684364 Yusuf Güzel

15692682908 Hüseyin Güzel

#ilangovrt Basın no ILN02195362