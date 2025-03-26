ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/56 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 174/25 Taşınmazın Tamamı Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı 21851477612 Ali Kılçık 21857477494 Hacı Ahmet Kılıç 21854477558 Ayşe İspir 64165067230 Hasan Eğilmez 64330061766 Derviş Eğilmez 21911475640 Mustafa Kılçık 65113035622 Elif Palalı 21848477786 Songül Kurt 64174066958 Fatma Bozdağ 21917475422 Şükrüye Kılçık

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