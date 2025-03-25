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ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/58 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İliİlçesiMahalle Ada/ParselKamulaştırılan Alan
KahramanmaraşNurhakPınarbaşı174/24Taşınmazın Tamamı

 

Malikin T.C. No Adı SoyadıMalikin T.C. No Adı Soyadı
21872476984 Ahmet Kılçık
22079470034 Arife Kılçık
10517855710 Ayşe Kılçık
14594719538 Fatma Döner
34115068884 Hatice Doğan		21923475294 Havva Kılçık
21893476246 Selami Ertürk
20570520326 Sultan Kıllı
22340461372 Şerife Kesik

 #ilangovtr Basın no ILN02195378