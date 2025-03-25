ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/58 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Kamulaştırılan Alan
|Kahramanmaraş
|Nurhak
|Pınarbaşı
|174/24
|Taşınmazın Tamamı
|Malikin T.C. No Adı Soyadı
|Malikin T.C. No Adı Soyadı
|21872476984 Ahmet Kılçık
22079470034 Arife Kılçık
10517855710 Ayşe Kılçık
14594719538 Fatma Döner
34115068884 Hatice Doğan
|21923475294 Havva Kılçık
21893476246 Selami Ertürk
20570520326 Sultan Kıllı
22340461372 Şerife Kesik
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