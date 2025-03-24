ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/27 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 173/5 Taşınmazın Tamamı Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı 28454257580 Fadime Bulut

60667183850 Hacı Aslan

60619185444 Naki Aslan

35033038218 Zahide Yıldız 60601186008 Güneş Aslan Per

57994272982 Huriye Filcan

30047204482 Sultan Yıldırım

57979273492 Zekiye Filcan

#ilangovtr Basın no ILN02195306