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ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/27 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İliİlçesi Mahalle Ada/ParselKamulaştırılan Alan
KahramanmaraşNurhakPınarbaşı173/5Taşınmazın Tamamı
Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı
28454257580 Fadime Bulut
60667183850 Hacı Aslan
60619185444 Naki Aslan
35033038218 Zahide Yıldız		60601186008 Güneş Aslan Per
57994272982 Huriye Filcan
30047204482 Sultan Yıldırım
57979273492 Zekiye Filcan

#ilangovtr Basın no ILN02195306