ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı

kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 205/34 Taşınmazın Tamamı

31742147920 AHMET TAŞ

11342827996 ELİF KUYRUK

31784146554 ELİF TAŞ

55981340072 EMİNE KEKLİK

56011339042 FADİME KEKLİK

26039338082 FADİME SAKALLI

31694149546 MIKDAT TAŞ

31697149482 MUSTAFA TAŞ

26024338592 ŞÜKRÜYE SAKALLI

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