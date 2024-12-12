ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/205 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı
kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 205/34 Taşınmazın Tamamı
31742147920 AHMET TAŞ
11342827996 ELİF KUYRUK
31784146554 ELİF TAŞ
55981340072 EMİNE KEKLİK
56011339042 FADİME KEKLİK
26039338082 FADİME SAKALLI
31694149546 MIKDAT TAŞ
31697149482 MUSTAFA TAŞ
26024338592 ŞÜKRÜYE SAKALLI
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