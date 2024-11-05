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ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/116 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İliİlçesiKöyüAda/ParselKamulaştırılan AlanMalikin T.C. NoAdı Soyadı
K.MaraşElbistanTopallı132/33.097,17 m²34055067190ERDAL KARAKUŞ
     34007068794FATMA ELDENİZ
     34052067254GÜLAY KARAKUŞ
     34037067774 HALİL KARAKUŞ
     19574549914HANEY KARAKUŞ
     34010068620HATUN KARAKUŞ
     34058067036HÜSEYİN KARAKUŞ
     34085066170 İSMAİL KARAKUŞ
     37651473556KAMİL KARAKUŞ
     34004068858SERİN AYDIN
     34001068912SONER KARAKUŞ
     53152038254ZÖHRE KAYA

 

#ilangovtr Basın no ILN02115202

 