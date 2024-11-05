ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/116 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı K.Maraş Elbistan Topallı 132/3 3.097,17 m² 34055067190 ERDAL KARAKUŞ 34007068794 FATMA ELDENİZ 34052067254 GÜLAY KARAKUŞ 34037067774 HALİL KARAKUŞ 19574549914 HANEY KARAKUŞ 34010068620 HATUN KARAKUŞ 34058067036 HÜSEYİN KARAKUŞ 34085066170 İSMAİL KARAKUŞ 37651473556 KAMİL KARAKUŞ 34004068858 SERİN AYDIN 34001068912 SONER KARAKUŞ 53152038254 ZÖHRE KAYA

#ilangovtr Basın no ILN02115202