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ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/79 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İlİlçeMahalleAda - ParselKamulaştırılan Alan
KahramanmaraşNurhakTopallı120-11

 Taşınmazın Tamamı

 

Malikin T.C. No Adı Soyadı

2248703940 BAKİ BERKPINAR
37477763206 DEVRİM ÖZÇELİK
36340114800 DEVRİM ÖZKAN
50875506084 FERHAT HASAN YİRİK
38977713296 GÜLAY ÖZKAN
62263268252 GÜLHANIM OĞUZ
29035665220 GÜLTEN BERKPINAR
38950714142 GÜLÜSTAN ÖZKAN
31376066338 HANEY AKSOY
50890505574 HANİFE YİRİK
30757987286 HASAN BEYPINAR
50884505702 İBRAHİM YİRİK
38953714088 İNAN ÖZKAN
12245704094 İSMAİL BERKPINAR
50761509878 MÜNEVVER YİRİK
38980713122 SİNAN ÖZKAN
50863506430 ŞAHİN YİRİK
50887505648 ŞÜKRÜ YİRİK
50821507806TÜRKAN YİRİK
50854506722 JÜLİDE YİRİK
33805985326 ZEBEY ÖZTÜRK

 

 

 

#ilangovtr Basın no ILN02109636