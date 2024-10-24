ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/79 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ İl İlçe Mahalle Ada - Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Topallı 120-11 Taşınmazın Tamamı Malikin T.C. No Adı Soyadı 2248703940 BAKİ BERKPINAR

37477763206 DEVRİM ÖZÇELİK

36340114800 DEVRİM ÖZKAN

50875506084 FERHAT HASAN YİRİK

38977713296 GÜLAY ÖZKAN

62263268252 GÜLHANIM OĞUZ

29035665220 GÜLTEN BERKPINAR

38950714142 GÜLÜSTAN ÖZKAN

31376066338 HANEY AKSOY

50890505574 HANİFE YİRİK

30757987286 HASAN BEYPINAR

50884505702 İBRAHİM YİRİK

38953714088 İNAN ÖZKAN

12245704094 İSMAİL BERKPINAR

50761509878 MÜNEVVER YİRİK

38980713122 SİNAN ÖZKAN

50863506430 ŞAHİN YİRİK

50887505648 ŞÜKRÜ YİRİK

50821507806TÜRKAN YİRİK

50854506722 JÜLİDE YİRİK

33805985326 ZEBEY ÖZTÜRK

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