T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AKMEZRA Mahalle/Köy, Akpınar Mevkii, 145 Ada, 26 Parsel, 24/04/2026 tarihli bilirkişilerin raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Akmezra köyü Akpınar mevkii 145 Ada 26 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır.Toprak derinliği (90-120cm), kumlu- tınlı toprak yapısına geçirgen bir yapıya sahip, eğimi % 3-5ve tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz ekilidir. Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün 109491 sayılı cevap yazısı; Belediyemizin mücavir alan (yetki) sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 75738 sayılı cevap yazısı; Bahse konu parselin plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 9.385,11 m2

Kıymeti: 8.446.599,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 12:00

01/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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