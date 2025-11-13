Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/90 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, PELTE Mahalle/Köy, horhor pınarı Mevkii, 115 Ada, 7 Parsel, ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ PELTE KÖYÜ HORHOR PINARI MEVKİİ SUSUZ TARLA 6.071,64 METRE KARE .AYRINTILARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA OLDUĞU GİBİDİR Pelte Köyü sınırları içerisinde olan 115 ada 7no?lu taşınmaz: parselin Kadastro teknik elemanın yer göstermesi üzerine; Tapuda susuz Tarla vasfında oldukları, yapılan incelemede taşınmazın ekili ve sürülü olmadığı, üzerinde anız artıklarının olduğu Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 3-5, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Pelte Köyü Horhor Pınarı Mevkii Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 6.071,64 m2 İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.250.148,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, PELTE Mahalle/Köy, HORHOR PINARI Mevkii, 115 Ada, 9 Parsel, ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ PELTE KÖYÜ 115/ ADA 9 PARSEL 5.655,87 METRE KARE HORHOR PINARI MEVKİİ SUSUZ TARLAPelte Köyü sınırları içerisinde olan 115 ada 9no?lu taşınmaz: parselin Kadastro teknik elemanın yer göstermesi üzerine; Tapuda susuz Tarla vasfında oldukları, yapılan incelemede taşınmazın ekili ve sürülü olmadığı, üzerinde anız artıklarının olduğu Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 3-5, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Pelte Köyü Horhor Pınarı Mevkii Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 5.655,87 m2 İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.959.109,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:23

08/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02332732