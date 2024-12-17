ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Keban ilçesi, Topkıran köyü 125 ada 24 ve 27 nolu parsellerde tesis kadastrosu çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yüzölçüm hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 125 ada 24 nolu parselin yüzölçümü 219,06 m² ve 125 ada 27 nolu parselin yüzölçümü 434,32 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Keban Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02140989