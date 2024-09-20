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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 00:00

 

İLAN

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazların satışı yapılacaktır.

2. Satışı  yapılacak taşınmaz Listenin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8.Sırasında  ki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) diğer taşınmazların ise  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

3. Taşınmazlar ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:34 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taşınmazın ihalesine  katılması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebliga₺ara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

6. Satışı yapılacak taşınmazların (Listenin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8.Sırasında ki taşınmazlar hariç ) ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte  Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunacaklardır.

7. Satışı yapılacak taşınmazlar içerisinde arsa vasıflı taşınmazlarda  18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince; KDV alınmayacak olup, diğer taşınmazların satışında ise KDV alınacaktır.

8. İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri vb.  ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

9. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları  ihale edilen kişi  veya kişiler tarafından  aynen kabul edilmiş sayılır.

10. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.

11. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

12. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir


Sıra No

MEVKİSİ

ADA-PARSEL

M2’si

İMAR DURUMU/CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Zafran

6381/1

3.397,30

Akaryakıt Alanı/Arsa

68.000.000.00 ₺

2.040.000.00 ₺

03.10.2024

10.00

2

Zafran

6381/2

2.546,58

Ticari Alan E:1.20 Yençok :10,50/Arsa

44.000.000.00 ₺

1.320.000.00 ₺

03.10.2024

10.05

3

Mornik

4433/1

460

A-3 Konut/Arsa

713.000.00 ₺

21.390.00 ₺

03.10.2024

10.10

4

Rızaiye

126/40

74,70

Depolu asma katlı dükkan/Dükkan

15.500.000,00 ₺

1.320.000.00 ₺

03.10.2024

10.15

 


Sıra No

MEVKİSİ

ADA-PARSEL

M2’si

İMAR DURUMU/CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

5

Abdullahpaşa

688/6

596,50

B Blok Bodrum+Zemin Bağmsız bölüm No:1/Dükkan

21.000.000,00 ₺

630.000,00 ₺

03.10.2024

10.20

6

Abdullahpaşa

688/6

596,50

B Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2/ Dükkan

21.000.000,00 ₺

630.000,00 ₺

03.10.2024

10.25

7

Abdullahpaşa

689/6

675,50

B Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:1/ Dükkan

23.750.000,00 ₺

712.500,00 ₺

03.10.2024

10.30

8

Abdullahpaşa

689/6

675,50

B Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2/ Dükkan

23.750.000,00 ₺

712.500,00 ₺

03.10.2024

10.35

9

Abdullahpaşa

688/6

292

D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Dükkan

4.000.000,00 ₺

120.000,00 ₺

03.10.2024

10.40

10

Abdullahpaşa

688/6

383

D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Dükkan

4.500.000,00 ₺

135.000,00 ₺

03.10.2024

10.45

11

Abdullahpaşa

688/6

292

E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Dükkan

4.000.000,00 ₺

120.000,00 ₺

03.10.2024

10.50

12

Abdullahpaşa

688/6

374

E  Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Dükkan

4.500.000,00 ₺

135.000,00 ₺

03.10.2024

10.55

13

Abdullahpaşa

689/6

292

D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Dükkan

4.000.000,00 ₺

120.000,00 ₺

03.10.2024

11.00

14

Abdullahpaşa

689/6

383

D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Dükkan

4.500.000,00 ₺

135.000,00 ₺

03.10.2024

11.05

15

Abdullahpaşa

689/6

292

E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Dükkan

4.000.000,00 ₺

120.000,00 ₺

03.10.2024

11.10

16

Abdullahpaşa

689/6

374

E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Dükkan

4.500.000,00 ₺

135.000,00 ₺

03.10.2024

11.15

#ilangovtr Basın no ILN02088347

 