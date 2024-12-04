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ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 00:00

İLAN
T.C.
ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/397

Davacı , KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ABDULLAH BAY, CENGİZ BAY, ÇETİN BAY, TUFAN BAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
- Dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Yalındamlar köyü 123 Ada 50 parsel ( İfrazdan önce123 ada 1 parsel )sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02133234