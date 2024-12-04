ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/397

Davacı , KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ABDULLAH BAY, CENGİZ BAY, ÇETİN BAY, TUFAN BAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

- Dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Yalındamlar köyü 123 Ada 50 parsel ( İfrazdan önce123 ada 1 parsel )sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02133234