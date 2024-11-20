ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/396



Davacı, KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, CENGİZ BAY, ÇETİN BAY, TUFAN BAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Dava konusu Elazığ ili Merkez İlçesi Yalındamlar köyünde kain 141 ada 37 parsel (ifrazdan önce 141 ada 10) sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililereilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02124399