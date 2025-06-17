ELAZIĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ELAZIĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/43 Tereke

ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi, ALTINÇEVRE mah/köy 32 Cilt, 32 Aile sıra no 107 sırada nüfusa kayıtlı 02/06/195* doğumlu 03/10/2023 tarihinde vefat eden müteveffa TAHİR ÖZTÜRK (T.C: 418****610)ve ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi, ALTINÇEVRE mah/köy 32 Cilt, 32 Aile sıra no 107 sırada nüfusa kayıtlı 10/05/195* doğumlu 28/07/2023 tarihinde vefat eden müteveffa MUALLA ÖZTÜRK(T.C: 417****736)mirası yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02242908