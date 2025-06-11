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ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/83

Davacı GSD Varlık Yönetim A.Ş tarafından davalılardan Hakan Çakan aleyhine açılan Elazığ İcra Müdürlüğünün 2024/18231 E. Sayılı icra dosyasına istinaden muvazaalı işlemlerle kendi adına malvarlığı edinmeyen borçlunun namı müstearı üzerinden işlem yaparak malvarlığı elde etmesi sebebiyle 5.000,00 TL alacağın tahsili istemli davada davalılardan Hakan Çakan' ın tebligata yarar açık adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden davaya cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık KESİN süre içinde bildirmesi ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde 6100 sayılı HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususunda dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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