ELAZIĞ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 00:00

T.C. ELAZIĞ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/1021 Esas
KARAR NO : 2025/645

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 5 YIL HAPİS, 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Orhan ve Ceylan kızı, 01/01/1990 doğumlu, ,mah/köy nüfusuna kayıtlı SİNEM GÜNER tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.01.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02394074