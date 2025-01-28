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T.C.

ELAZIĞ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2024/434 Esas

Davacı, FUNDA ÖZŞEKER ile Davalı, ATİLLA ÖZŞEKER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Atilla Özşeker'in (149*****074 TC Kimlik numaralı, MALATYA ili, YEŞİLYURT ilçesi, ÖZAL mah/köy, 50 Cilt, 43 Aile sıra no, 47 sırada nüfusa kayıtlı, S**** ve R**** oğlu/kızı, **/**/1984 dogumlu) adresi meçhul olduğundan 17/04/2025 günü saat 10:00'da HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ve HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulacağı ihtar olunur. İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, öninceleme tutanağı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02163356