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T.C.

ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2023/284 Esas

Davacı , ÖZGÜR GÜNEŞ ile Davalı , DELAL ZORDAĞ GÜNEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı (Bıra ve Leyla kızı, 04/12/1989 d.lu, 439*****580 T.C. kimlik nolu) DELAL ZORDAĞ GÜNEŞ adresi meçhul olduğundan 13/12/2024 günü saat 09:20'da duruşmaya gelmemeniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde delil olarak gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, öninceleme tutanağı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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