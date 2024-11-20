EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/211 Esas



DAVALI : 1-OSMAN KOÇAL- Ali ve Yeter oğlu 26/09/1967 doğumlu TC Kimlik No: 44683339088 Aşağıyaylabel Küme Evleri Kapı No:330 Sütçüler/ ISPARTA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan tensibinde;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, dava dilekçesi, muhtıra, tensip zabtı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava konusu Isparta ili, Eğirdir ilçesi Bağlar mahallesi 92 Ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına ilişkin olarak beyanda bulunmanız için 17/02/2025 tarihi saat 09.15 deki duruşmaya bizzat kendiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02125598