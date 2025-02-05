EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/10 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ISPARTA/EĞİRDİR
MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 262
PARSEL NO : 2
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 37.335,03 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİME DURAY VE ARKADAŞLARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/10 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025
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