EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/10 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ISPARTA/EĞİRDİR

MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 262

PARSEL NO : 2

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 37.335,03 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİME DURAY VE ARKADAŞLARI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/10 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025

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