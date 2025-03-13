EDREMİT SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EDREMİT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

31/12/2024

Sayı : 2024/52 Ort. Gid. Satış

İLAN

Özellikleri :Balıkesir İl, Havran İlçe, Tekke Mahalle, 232 Ada, 57 Parsel, Balıkesir ili Havran İlçesi Tekke Mahallesi, 4.862 m2 yüzölçümüne sahip Taşınmaz içerisinde herhangi bir tarımsal faaliyet olmadığı tespit edilmiştir.Taşınmaz her türlü sebze, meyve bahçe ve tarla ürünleri yetiştiriciliğine uygun 1. Sınıf tarım arazisidir.

İmar Durumu :1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım+ sulama alanındakalmaktadır’

Kıymeti: 4.375.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibi.

Tüm araştırmalara rağmenadresine ulaşılamadığı anlaşıldığından gazete ilanına karar verilen hissedar; Hüseyin ve Hatice Rana kızı, 1952 doğumlu, T.C-24178362722 Hatice TOPRAKLI'ya satış ilanı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:20

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