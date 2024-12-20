EDREMİT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/996 Esas

MİRASÇI : HALİSE SIDAR

Duruşma Günü : 20/05/2025 Saat : 13.30

Davacı Kamu Hukuku tarafından ihbar edilen ve muris Nursel KEÇECİOĞLU'na ait vasiyetname hakkında mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle, duruşma günü ve saatini bildirir tensip zaptı, belirtilen adresine tebliğe gönderilmiş olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adresi araştırmasından da bir netice alınamadığından hakkınızda ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Muris Nursel KEÇECİOĞLU'na Edremit 1. Noterliğinin 10/08/2017 tarih ve 8375 yevmiye numaralı vasiyetnamesi duruşma tarihinde mahkememizce açılarak okunacaktır. Vasiyetnamenin açılması sırasında dilediğiniz takdirde hazırı bulunmanız, hazır bulunmamanız halinde yokluğunuzda açılacağı, vasiyetnameye itirazınız varsa 1 ay içerisinde mahkememizce hitaben yazacağınız dilekçe ile itirazda bulunmanız tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02143620