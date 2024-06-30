Yapı ve Üzerinde Bulunduğu Arsanın Satışı İlanı

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Narlı Mahallesi, 542 ada, 5 parsel 2.580,25 m2 arsa ve üzerindeki 1 adet 120 m2 oturum, 240 m2 kapalı alana sahip binanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin :

a) Adresi: Edremit Kaymakamlığı Binası, Cennetayağı Mahallesi, İstasyon Caddesi No:41 Edremit/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası: 0266 373 12 22

c) Elektronik posta adresi: edremitisl@ogm.gov.tr

2-Yapı ve Üzerinde Bulunduğu Arsasının Satışı İşinin :

a) İşin Adı: Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Narlı Mahallesi, 542 ada, 5 parsel 2.580,25 m2 arsa ve üzerindeki 1 adet 120 m2 oturum, 240 m2 kapalı alana sahip binanın satışı işi.

b) Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Narlı Mahallesi, 542 ada, 5 parsel 2.580,25 m2 arsa arsa kırsal alan imarlı niteliğinde olup; üzerinde 1 adet 120 m2 oturum, 240 m2 kapalı alana sahip bina bulunmaktadır. Taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

c) Yeri: Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Narlı Mahallesi, 542 ada, 5 parsel.

d) Tahmin edilen satış bedeli:700.000 TL (Otuzbirmilyonyediyüzbin TL) dir. Her türlü vergi, KDV (%10), resim, harç ve benzeri giderler hariçtir.

Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen satış bedelinin %3 tutarı 951.000 TL (Dokuzyüzellibirbin TL) den aşağı olmayacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Edremit Kaymakamlığı Binası, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü (Md. Yrd. Odası), Edremit Kaymakamlığı Binası, Cennetayağı Mahallesi, İstasyon Caddesi No:41 Edremit/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati: -30.07.2024- Salı günü 16:00

4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:

a) Taşınmazın satışı amacıyla İdarece düzenlenen “Satış Şartnamesi”nin her bir sayfası Müşteri/Alıcı tarafından imzalanmış olacak, son sayfasına isim, adres, tarih ve imza atıldıktan sonra dış zarfın içine yerleştirilecek,

b) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat,

c) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

e) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb)

f) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale tarihi itibariyle ilgili kurumlarından alınmış vergi borcu ve sosyal güvenlik kurumu borcu olmadığına dair yazı,

j) İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.

k) Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış olan, teklif mektubuna esas teşkil edecek olan, isteklinin satışı yapılan taşınmazların mevcut durumları, konumları, yıpranma oranlarını v.b. gördüğü ve incelediğine dair yer görme belgesi.

Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

5- İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) ) Edremit Kaymakamlığı Binasında bulunan Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Biriminde görülebilir. Doküman bedeli olan 100,00 TL.’nın Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Edremit Şubesi TR30 0001 0001 0910 7680 4050 01 Numaralı hesabına yatırılmasını müteakip Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

6- Tekliflerin Sunulma Şekli

6.1- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklifler; ilan edilen tahmini satış bedelinin üstünde olmalıdır. Tahmini satış bedelinin altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacak, hiç yapılmamış sayılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, varsa mühür veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır

6.2- Teklifler 30/07/2024 Salı günü, saat 16.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Edremit Orman İşletme Müdürlüğü evrak kayıt servisine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.

6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.

6.4- İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7- İstekliler tekliflerini, satın alacakları arsa ve üzerindeki yapılar için tahmin edilen satış bedeli üzerinden kapalı teklif olarak verecekler, daha sonra en yüksek teklifi veren üç istekli ile geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak artırma yapmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Bu ihalede uygun bedel; satılacak arsa ve yapılara ait tahmin edilen satış bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 7’inci maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

a) Her türlü vergi, KDV (%10), resim ve harçları ödeyecektir.

b) İhale bedelini; peşin olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Edremit Şubesi TR30 0001 0001 0910 7680 4050 01 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır.

10 İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.

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