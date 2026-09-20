EDREMİT AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

EDREMİT

1. AİLE MAHKEMESİ

22.07.2026

Sayı : 2021/520 Esas

Konu : ilan

İLAN

T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı HASAN KOCATÜRK ile Davalı , LADDA KOCATÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; 03/07/2026 günü 14:30:56'da Edremit 1. Aile Mahkemesinde yapılan duruşmasında;

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Vekili Av. BAYRAM ALİ AYYILDIZ , duruşmaya katıldı. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu. Ön inceleme duruşma gününün taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görüldü, okundu dosyasına konuldu. Dava dilekçesi ve ekleri okundu. Dosyasına konuldu. DAVACI VEKİLİNDEN SORULDU: Dava dilekçemizi aynen tekrar ederiz, delillerimiz toplansın, tanıklarımızı bildirmek için süre talep ederiz dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. HMK'nun 114. maddesinde düzenlenen dava şartları ile 116. maddesinde düzenlenen ilk itirazlarla ilgili bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldı. Tarafların iddia ve savunmaları ile uyuşmazlık konularının belirlenmesine geçildi. DAVA; Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma istemine ilişkindir. Uyuşmazlık konularına ilişkin taraflardan sorularak, taraflar HMK'nun 140/2 maddesi gereğince sulh ve arabuluculuğa teşvik edilerek soruldu: Davacı vekilinden soruldu: Uyuşmazlık konularına ilişkin bir diyeceğimiz yoktur, sulh olmak veya arabuluculuğa başvurmak istemiyoruz, dedi. Ön inceleme aşaması tamamlanmakla iş bu tutanak ön inceleme duruşmasında hazır bulunan tarafların huzurunda düzenlenip imza altına alındı. Dosya incelendi. G.D: 1-Ön inceleme aşamasının bittiği anlaşılmakla gelecek celse tahkikat aşamasına geçilmesine, hazır bulunmayan davalıya tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiyenin işbu duruşma zaptı ile tebliğine, davalının adresinin bulunmaması halinde ilanen tebliğine 2-Davacı vekiline tanık delili ilgili olarak tanıkların ad ve soyad ve tebligata yarar adreslerini ve T.C kimlik numaralarını bildirmeleri, her bir tanık için 100,00 TL tanıklık ücreti, 265,00 TL tebligat gideri olmak üzere toplam 365,00 TL, yargı çevremiz dışında bulunan her bir tanık için 175,00 TL tanıklık ücreti, 265,00 TL tebligat gideri, 265,00 TL talimat dönüş ücreti olmak üzere toplam 705,00 TL yatırmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine,, aksi taktirde tanık delillerine dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağının ihtarına ( ihtar edildi) 3-Davacı tarafından 2 nolu ara karar süresi içerisinde yerine getirildiğinde tanıklar adına duruşma gün ve saatinin meşruhatlı davetiye ile tebliğine, tanıkların yargı çevresi dışında bulunması halinde dinlenmesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına, duruşma gün ve saatinin 23/10/2026 günü saat 11:00'da Edremit 1. Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilagovtr Basın no ILN02552483