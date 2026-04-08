EDREMİT AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

EDREMİT

1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/520 Esas 25.03.2026 Konu : İlan

İLAN

T.C. EDREMİT AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı HASAN KOCATÜRK vekili dava dilekçesinde özetle; davalı LADDA KOCATÜRK'ün çok uzun süredir eve gelmediğini, ruhen ve fikren anlaşamadıklarını, beraber kaldıkları süreçte sürekli kavga ettiklerini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yeklenmesini, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinin kabulü ile davanın yazılı usulde Aile Mahkemesi sıfatı ile görülmesine, dava dilekçesinin davalıya tebliğine, davalıya iki haftalık süre içerisinde cevap verilmesine, durum ve koşullar cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasını çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceğine, süresinde cevap verilmezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları tamamını inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra ön inceleme duruşmasının yapılmasına, ön inceleme duruşmasında yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, şartları mevcut ise ön inceleme duruşması yapılıp aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilmesine, aksi halde ön inceleme duruşmasının sonunda tahkikat duruşması yapılmasına karar verilmiş olup ''Belirtilen gün ve saatte geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK. m.150 hükümleri saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususu ile duruşma gün ve saatinin 03/07/2026 günü saat 14:15 de Edremit 1. Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

