T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/1141 Esas



SANIK : EMİN CAN GÜLAĞA, Hasan Hüseyni ve Hatice oğlu, 26/10/2002 Bahçelievler d.lu, Balıkesir Burhaniye Mahkeme nüf.kyt. TC. 50740171140

SUÇ : Basit Yaralama



SUÇ TARİHİ : 06/02/2022



UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 Sayılı TCK'nın 86/2



VERİLEN CEZA : 2 kez hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına



KARAR TARİHİ : 23/10/2024



Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 2 hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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