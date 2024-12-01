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EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 00:00

T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/1141 Esas

SANIK : EMİN CAN GÜLAĞA, Hasan Hüseyni ve Hatice oğlu, 26/10/2002 Bahçelievler d.lu, Balıkesir Burhaniye Mahkeme nüf.kyt. TC. 50740171140

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 06/02/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 Sayılı TCK'nın 86/2

VERİLEN CEZA : 2 kez hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

KARAR TARİHİ : 23/10/2024

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 2 hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02131851