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EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/661 Esas

KARAR NO : 2024/687



Davacı EDREMİT 2. NOTERLİĞİ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);



1-) 19133273762 T.C. kimlik numaralı muris HASAN TÜTÜNCÜ'nün Edremit 2. Noterliğinin10/03/2015 tarih ve 01172 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,



Vasiyet eden HASAN TÜTÜNCÜ'nün mirasçısı MUHAMMET ALİ ERMİŞ'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, mirasçı T.C-36949616408 MUHAMMET ALİ ERMİŞ'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine,



Dair tarafların yokluğunda verilen kararda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 16/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02055193