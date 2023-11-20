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EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/824 Esas
KARAR NO : 2023/1591
Davacı BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);
1-) 61624301430 T.C. kimlik numaralı muris BİNALİ ERDOĞAN'ın Balıkesir 3. Noterliğinin 28/11/2002 tarih ve 36597 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,
Vasiyet eden BİNALİ ERDOĞAN'ın mirasçısı KADİR DENİZ ERDOĞAN'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, mirasçı T.C-61618301668 KADİR DENİZ ERDOĞAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine,
Dair lehine vasiyet yapılanın yüzüne karşıverilen kararda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreiçerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 16/11/2023
#ilangovtr Basın no ILN01934553