İLAN

EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/824 Esas

KARAR NO : 2023/1591

Davacı BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

1-) 61624301430 T.C. kimlik numaralı muris BİNALİ ERDOĞAN'ın Balıkesir 3. Noterliğinin 28/11/2002 tarih ve 36597 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

Vasiyet eden BİNALİ ERDOĞAN'ın mirasçısı KADİR DENİZ ERDOĞAN'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, mirasçı T.C-61618301668 KADİR DENİZ ERDOĞAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine,

Dair lehine vasiyet yapılanın yüzüne karşıverilen kararda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreiçerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 16/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01934553