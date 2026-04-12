EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/193 Esas

KARAR NO :2024/1723 Karar

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

HÜKÜM: (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

1- Davanın KABULÜNE, Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Hamidiye Mahallesi 419 ada 69 parselde kayıtlı taşınmazın mülkiyeti üzerindeki ortaklığın T.M.K.'nın 699/3 maddesi uyarınca genel açık arttırma ile SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2- Satış memuru olarak HMK 322/2 maddesi uyarınca Edremit Hukuk Mahkemeleri Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3- Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4- Satışın taşınmazlar üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

5- Satış bedellerinin taraflara dosyada mevcut olan tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki payları oranlarına göre PAYLAŞTIRILMASINA,

6- Harçlar Kanunu gereğince gayrimenkulün satış bedeli üzerinden alınması gereken binde 11,38 nispi karar ve ilam harcının paylaşıma esas payları oranında paydaşlardan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7- Davacı tarafından yapılan 195,80 TL başvurma harcı, 1.511,00 TL posta ve tebligat masrafı, 3.030,30 TL keşif harcı, 3.500,00 TL bilirkişi ücreti, 600,00 TL keşif araç ücreti olmak üzere toplam 8.641,30 TL yargılama giderinin paylaşıma esas payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına

8- Davalılar tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

9- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 28.500,00 TL vekalet ücretinin paylaşıma esas payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına

10- Edremit Arabuluculuk Bürosunun 2023/323 dosya numaralı ve 2023/100374 arabuluculuk dosya numaralı dosyasında dava şartı olan zorunlu arabuluculuk masrafı 1.920,00 TL'nin paylaşıma esas payları oranında paydaşlardan alınarak hazineye irad kaydına,

11- Yatırılan gider avansından kalan bakiye kısmın HMK'nın 333. maddesi gereğincekararın kesinleşmesine müteakip yatıran tarafa iadesine,

Dair tarafların yüzüne karşı verilen kararda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Verilen iş bu karar kimlik bilgileri ve açık adresleri bilinmeyen Davalı Lokman Erdem, Nurettin ve Azime oğlu,1976 doğumlu LOKMAN ERDEM adlı şahsa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

