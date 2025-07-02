EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1161 Esas

DURUŞMA GÜNÜ : 23/09/2025

DURUŞMA SAATİ : 12:20

DURUŞMA YERİ : EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI : GÜLENDER ZENGİN- BETTLACHSTRASSE 17 GRENCHEN SO 2540 9974

Davacılar, FİRDES AYIK, NACİYE ÖNER ile Davalılar, DURSUN ÇEVİK, GÜLENDER ZENGİN, HASAN ÇEVİK, SERFİNAZ ÇEVİK, ŞENGÜL ZENGİN, TELLİ ÇEVİK, VOLKAN ÖNER arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle

Tarafların müştereken maliki bulundukları Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi, 1673 Ada, 1 Parsel 5 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan tahmil edilmesi talebiyle dava açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından hakkında gazete ilanı karar verilmiş olandavalı; Ali ve Serfinaz kızı, 30/08/1966 doğumlu, GÜLENDER ZENGİN'in;

“ HMK. 317. maddesi gereği, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 318 ve129/2 maddeleri gereği, ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tüm delillerini ve cevaplarını açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan belgeleri asıllarıyla birlikte davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaları ve adresleriyle birlikte tanık dahil tüm delillerini ibraz etmeniz, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı ve HMK. 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasının genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmaya geçerli mazeret bildirmeksizin bizzat hazır bulunmadığı ve bir vekil (Avukat) ile de temsil edilmediği taktirde, yargılamaya gıyabında devam olunacağı ve karar verileceği" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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