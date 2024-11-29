T.C. EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/2035 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Mehmet Coşkun ve Nimet oğlu 09/10/1952 doğumlu T.C Kimlik No: 42247263404'de nüfusa kayıtlı Davalı Muharrem Hüseyin Şükrü AHISHALI’nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından Mahkememiz Gerekçeli Kararının adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Edremit 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/07/2024 tarih 2019/2035 Esas ve 2024/1039 Karar sayılı Gerekçeli Kararının tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02131162