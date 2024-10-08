EDREMİT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDREMİT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2017/453 Esas

KARAR NO : 2022/520

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan sanıklar Davut Semağir ve Emrah Pakyürek hakkında 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI, 10 AY HAPİS CEZASI, sanık Davut Semağir hakkında 5 AY HAPİS CEZASI(4 KEZ),Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Davut Semağir hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS(6 KEZ), 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Emrah Pakyürek hakkında BERAAT, 4 YIL 2 AY HAPİS ve 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmalarına karar verildiği;

Ayrıca sanık Emrah Pakyürek ve müdafii Av. Erdal Can ÖZKOCA, Sanık Davut Semağir müdafii Av. Gülember ERTEĞİ tarafından dosyanın istinaf incelemesine gönderilerek kararın bozulmasına karar verilmesini istinaf dilekçeleriyle talep etmişlerdir.

MÜŞTEKİ Nadir ve Melaçe kızı 1984 Rusya D.lu ULDUZ CAFAROVA’nın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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