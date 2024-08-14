EDİRNE İLİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE İLİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI VE KİRALAMA İHALESİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR



SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA VE PARSEL

ALANI

(M²'si)

NİTELİĞİ

İMAR

DURUMU

MUHAMMEN

BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİH

VE SAATİ



1



KEŞAN



İSTASYON



100/81



10.193,74



ARSA E:0.90

Yençok:5 kat

TAKS:0.40

KONUT DIŞI KENTSEL YAPILAŞMA ALANI



52.667.000,00TL



1.580.010,00 TL



22.08.2024

Saat: 15.10





2



KEŞAN



BÜYÜKCAMİ



1519/1



99.629,44

TAPUDA

TARLA

VASIFLI



TARIMSAL ALAN

36.196.000,00TL

1.085.880,00 TL

22.08.2024

Saat: 15.40

KİRALANACAK TAŞINMAZ

Sıra No:3 İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ KİRA SÜRESİ M2 KULLANIM ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDELİ İHALE TARİH

VE SAATİ 3 Büyük cami Mahallesi Hayribey Sokak Dış Kapı No:4 İç Kapı No:3 (Cumhuriyet meydanı) adresinde bulunan İşyeri Keşan/EDİRNE

10 YIL

52,00 m2

İŞYERİ



84.600,00 TL Aylık

23.500,00 TL



22.08.2024

Saat:16:00

*İhale edilecek taşınmaz (Sıra No:1 ve 2 de belirtilen), Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-p maddesi uyarınca K.D.V.'den muaftır.*İhale edilecek taşınmaz (Sıra No:1 ve 2 de belirtilen), Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-p maddesi uyarınca K.D.V.'den muaftır.

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Sıra No 1 ve 2’de belirtilen adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile satılacaktır Sıra No:3’de belirtilen 1 adet taşınmaz ise 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

1. İhaleler, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E adresinde bulunan Keşan Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarihte belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2. İhale dökümanı çalışma saatleri içerisinde Edirne İli Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E adresindeki Keşan Belediyesi Hizmet Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir, ancak ihaleye girip teklif verecek istekliler Sıra No:1 ve 2’de belirtilen taşınmazlar için 10.000,00-TL Sıra No:3’de belirtilen taşınmaz için 1.000,00TL ücret karşılığında ihale dokümanını satın alması şarttır.

3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

4. Geçici Teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerler kabul edilecektir. Geçici Teminat Bedelini Türk parası olarak yatıracak istekliler Geçici Teminat Bedelini Keşan Belediyesi veznesine veya Keşan Belediyesine ait Vakıfbank Keşan Şubesindeki TR98 0001 5001 5800 7292 4227 73 IBAN nolu hesabına gerekmektedir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç 22.08.2024 günü saat 15.00’a kadar hazırladıkları teklif zarflarını; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesinde belirtildiği şekilde Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan /Edirne adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/ Ünvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. Maddesine göre onaylanan ihale kararları, aynı kanunun 32. Maddesine göre üzerine ihale yapılana tebliğ tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde ihale sonucu oluşan Sıra No:1 ve 2’de belirtilen taşınmazların satış bedeli ile vergi, resim ve harçların tamamını Keşan Belediyesi veznesine veya Keşan Belediyesine ait Vakıfbankası Keşan Şubesindeki TR98 0001 5001 5800 7292 4227 73 Iban nolu hesabına yatırılacaktır. Belirtilen bedellerin tamamı 15 (on beş) gün içerisinde ödemezse, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve isteklinin yatırmış olduğu geçici teminat gelir kaydedilir.

7. İhaleye katılacaklardan isteklilerden istenen belgeler:

A. Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Kimlik Kartı Sureti,

2. İkametgâh belgesi,

3. İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5. Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

6. Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)

7. Vekalet/Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8. Keşan Beledisine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

9. İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

10. Tebligat için adres beyanı,

B. Tüzel kişi olması halinde;

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3. Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4. Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu

5. Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)

6. Vekalet/Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7. Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

8. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve ihale dokümanını satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

9. Keşan Beledisine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

10. İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

11. Tebligat için adres beyanı,

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