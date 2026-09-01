EDİRNE AİLE MAHKEMESİ

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EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/547 Esas

KARAR NO : 2026/236

Davacı BARİŞ ÇAKIR tarafından mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-) Davanın kabulü ile,

-Edirne ili, Edirne Merkez ilçesi, Umurbey Mahallesi/köyü C.N.1*, H.N.4*7'da nüfusa kayıtlı Halil İbrahim ve Emel'den olma 15/08/1981 Edirne D.lu 4********6 T.C. Kimlik nolu BARIŞ ÇAKIR ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Veaceslav kızı 19/9/1977 Cahul/Moldova doğumlu Moldova Uyruklu anne adı Lasıra STANISLAVA DIZGINJILI'nın T.M.K'NIN 166/1. MADDESİ GEREĞİNCE BOŞANMALARINA,

2-) Alınması gerekli olan 732 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye700,6 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-) Davacı tarafından dosyaya yapılan, 31,40 TL başvurma harcı, 31,40 TL peşin harç olmak üzere 62,8 TL harç ve 19.036,2 TL posta masrafı toplam 19.099 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-) Gider avansının artan ve harcanmayacak kısmının kararın kesinleşmesi halinde ilgiliye iadesine karar verilmekle işbu ilanın yayınlandığı gün tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026

#ilagovtr Basın no ILN02539961