EDİRNE AİLE MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/182 Esas

DAVALI : HRISTINA RUSEVA SALIOSKA, Bulgaristan Vatandaşı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adresiniz de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/06/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, gelmemeniz halinde yokluğunuzda karşı tarafın huzuru ile duruşmaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletip, değiştirebileceği, 16/06/2026 olarak belirlenen ön inceleme duruşma gününde tahkikata da başlanabileceği, delillerin toplanmış olması halinde tahkikata son verilip, sözlü yargılamanın da o tarihte yapılıp o tarihte karar da verilebileceği, ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.

