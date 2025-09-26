EDİRNE AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. EDİRNE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/547 Esas

DAVALI : STANISLAVA DIZGHINLI (Veaceslav ve Lasira kızı, Moldova vatandaşı,)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği yerine geçmek üzere; HMK. Nun 122. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazlarınız ile birlikte (HMK.117)delillerinizi bildirebileceğiniz ve cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesine göre, süresinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK. 131. maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı bir daha ileri süremeyeceğiniz, ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.

