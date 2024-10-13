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EDİRNE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EDİRNE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 00:00

T.C. EDİRNE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/745 Esas
KARAR NO : 2024/571

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 204/1 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezası ile cezalandırılan Osman ve Kaddytourey oğlu, 04/06/1995 doğumlu SHEIKH TIJAN DARBOE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.10/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02103450