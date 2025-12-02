İ L A N

T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/406 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

Edirne ili, Merkez İlçesi, Gazimihal Mah. 634 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibi olan Ali oğlu Ahmet ve Ali oğlu Salim'in hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/05/2013 tarih, 2013/188 E., 2013/354 K., sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı, Edirne ili, Merkez İlçesi, Gazimihal Mah. 634 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın 1/2'şer hisse sahibi olan Ali oğlu Ahmet ve Ali oğlu Salim'in malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne ili, Merkez İlçesi, Gazimihal Mah. 634 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın hisse sahibi olan Ali oğlu Ahmet ve Ali oğlu Salim'in gaipliğine ve söz konusu taşınmazlardaki bu kişinin adına tapu kaydındaki 1/2'şer hissenin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/406 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENENALİ OĞLU AHMET VE ALİ OĞLU SALİM'İN ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2025/406 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE ALİ OĞLU AHMET VE ALİ OĞLU SALİM'İN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GAZİMİHAL MAH. 634 ADA 10 PARSELDEKAYITLI TAŞINMAZIN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDAKİ 1/2'ŞER HİSSE SAHİBİOLAN ALİ OĞLU AHMET VE ALİ OĞLU SALİM'İN1/2'ŞER HİSSELERİN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİİLAN OLUNUR.11.08.2025

#ilangovtr Basın no ILN02285139